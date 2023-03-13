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ميقاتي: ليتفضّلوا وينتخبوا رئيساً لأنّه باب الخلاص

13
MARCH
2023
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التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، صباح اليوم  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الصرح البطريركي في بكركي، قبل توجهه الى الفاتيكان للقاء قداسة البابا فرنسيس، وكانت مناسبة لعرض الاوضاع الراهنة.   
وأشار الرئيس ميقاتي في دردشة مع الصحافيين قبيل اللقاء، إلى أن "ربيع لبنان قريب ان شاء الله ببركة البطريرك الراعي".
ولفت  بعد اللقاء مع البطريرك الذي استمر قرابة الساعة، إلى أنه على "اتصال دائم مع غبطته والآراء كانت متوافقة على ضرورة انتخاب رئيس في أسرع وقت، من أجل البدء بالحل ومن دون حل سياسي لا يمكن الخروج من الأزمة".
وتابع: "المرفق العام يجب أن يستمر في العمل، وكلما يطول الوقت تصبح صلاحيات تصريف الأعمال أكبر كي نتمكّن من متابعة أمور الدولة كما يجب".

وتوجه الرئيس ميقاتي لمن ينتقدون الجلسات الوزارية قائلا: "ليتفضّلوا وينتخبوا رئيسا للجمهورية لأنه باب الخلاص".

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