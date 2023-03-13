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يخزّن المخدّرات في منزله... سقط بكمين محكم!

13
MARCH
2023
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صــدر عـن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي, شعبة العـلاقـات العـامّـة بــلاغ جاء فيه, "بنتيجة المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات تجارة وترويج المخدّرات المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات للشعبة حول قيام مجهول بنقل وتخزين المخدّرات داخل منزله في محلة تحويطة الغدير وذلك بغية توزيعها على المروجين".

ولفت إلى أن على أثر ذلك، ومن خلال الإستقصاءات والتحريات، توصّلت إلى كشف هويته وتحديد المنزل المستخدم من قبله لتخزين المخدرات في محلة تحويطة الغدير، ويدعى:م. ص. (مواليد عام 1986، لبناني) بحقه مذكرة توقيف بجرم إطلاق نار من سلاح حربي.

وأضاف البلاغ, "بتاريخ 6-3-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، رصدته إحدى دوريات الشعبة على متن دراجة آليّة لون أسود من دون لوحات في المحلة المذكورة، حيث عملت على توقيفه بكمين محكم وضبطت الدراجة كما أوقفت برفقته المدعو: ع. أ. (مواليد عام 1994، سوري) وهو شقيق زوجته، وضبطت بحوزته مسدس حربي".

كما نفذّت الدورية المذكورة عملية مداهمة لمكان إقامة الأوّل حيث أوقفت في داخله زوجته المدعوة: خ. أ. (مواليد عام 1988، سورية) وبتفتيش المنزل، عثرت على 4 هواتف خليوية ومبالغ مالية.

وتابع البلاغ, "كما ضبطت الدورية دراجة آليّة ثانية نوع"V125"، وسيارة نوع بي أم بحقها بلاغ بحث وتحر عائدتين للأول، وتستخدمان من قبله في أعمال المخدرات".

وبالتحقيق معهم، "إعترف الأول بما نسب إليه لجهة قيامه بتخزين المخدرات داخل منزله وتوزيعها على المروجين بالإضافة إلى جمع الأموال الناتجة عن ترويج المخدرات ,وإعترف البقية بتعاطي المخدرات".

ووفق البلاغ, "تم حجز الدراجتين الناريتين وسيارة ال بي أم عدليا, وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".

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