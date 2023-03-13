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بعد فوز "أهلا بهالطلة"... نصار يُعلّق

13
MARCH
2023
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أصدر وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار بيانًا، لمناسبة فوز حملة وزارة السياحة لصيف 2022 "أهلا بهالطلة" بجائزة بورصة برلين للسياحة ITB كأفضل حملة ترويجية عربية.

وشكر كل وسائل الإعلام اللبنانية و"بخاصة المؤسسة اللبنانية للإرسال التي لعبت دورًا أساسيًا بالترويج للحملة كما غالبية وسائل الإعلام المحلية والعربية والغربية على دعمها"، منوها في هذا الاطار بـ"الدور الأساسي الذي لعبه الإتحاد العربي للإعلام السياحي".

وشدد على أن "هذا النجاح الذي يرفع اليوم إسم لبنان عالميا ما كان ليتحقق لولا تكاتف وجهود الكثيرين، وفي مقدمتهم شركة TBWAوالقيمين عليها و LiveLoveLebanon وME إضافة إلى رؤساء المصالح والدوائر والموظفين في وزارة السياحة، كما شركات الإعلان في لبنان وكل من ساهم في وضع لوحة إعلانية أو شارك بالحملة ودعمها ماديًا ومعنويًا". 

وقال: "بفضلكم جميعًا إسم لبنان يعود من باب السياحة إلى العالمية".

وأضاف, "هذا الفوز الكبير لا يزيدنا إلا إصرارا وعزيمة على المضي بالأهداف التي وضعناها في سلم الأولويات وبما خططنا له منذ إستلامنا وزارة السياحة".

وتابع, "كذلك العمل على الرغم من الظروف الصعبة على كل ما من شأنه إبراز لبنان بأجمل صوره، وإعلاء إسمه في المحافل الدولية والعربية وتسليط الضوء عليه كمقصد للسياح من مختلف الدول، وللمنتشرين اللبنانيين الذين يشكلون شريانا حيويًا لوطنهم الأم عبر بلاد الإنتشار نظرًا لجهودهم بمساعدة عائلاتهم ما يخدم الإقتصاد الوطني ويساعد وطنهم على الصمود والبقاء".

وختم شاكراً, "النقابات السياحية وكل من ساهم في إنجاح الحملة"، داعيًا الجميع إلى "التعاون لإنجاح المؤتمر السياحي اللبناني العربي، الذي سيقام في لبنان وتعمل الوزارة على التحضير له بالشراكة مع القطاع الخاص وبالتنسيق مع المنظمة العربية للسياحة في جامعة الدول العربية، ومن المتوقع أن يفتح آفاقا واسعة للسياحة اللبنانية، كما لعودة الأشقاء العرب إلى بلدهم الثاني لبنان".

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