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هيئة قضاء زحلة- ورشة عمل‎‎

13
MARCH
2023
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أقامت هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحرّ ورشة عمل أدارها السّيد كميل شديد في الكليّة الشّرقيّة رسمت خلالها خارطة طريق للفترة المقبلة.
حضر اللقاء نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية السيدة مارتين نجم كتيلي والنائب سليم عون ومسؤولة العلاقات العامّة السّيدة جوسلين الغول ومسؤول البلديات السّيد روجيه باسيل وعضو في لجنة الخدمات السيد ابراهيم الرامي ونائب منسّق قطاع الشباب السيد رامي صدقة والإعلامي ميشال أبو نجم ومنسّق قضاء زحلة السيد طوني بو يونس.
بمشاركة مجلس القضاء وهيئة القضاء الحالية والسابقة ومنسقي الهيئات المحلية الحاليين والسابقين.
تخلل اللقاء حلقات عمل أدارها مسؤولو اللجان المركزيّة حول "التيار المتجدد والتيار المتفاعل والتيار وقضايا المجتمع." 
وخُتم اللقاء بكلمة لرئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل عبر تطبيق teams أثنى خلالها على عمل المجموعات متمنّيا الإستمرار والنجاح بما فيه خير لزحلة وقضائها.
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