الأنباء الكويتية: المحققون الأوروبيون يحضرون جلسة الاستماع لسلامة

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الأنباء الكويتية: بيروت: قال مصدران إنه سيتم السماح لمحققين أوروبيين بحضور جلسة استجواب قاض لبناني لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وذلك في الوقت الذي يحقق لبنان وعدة دول أجنبية بشأن ما إذا كان سلامة قد اختلس أموالا عامة.

ويجري التحقيق مع سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل. وكلاهما ينفي ارتكاب أي مخالفة.

وكان قاض لبناني قد وجه اتهامات للأخوين سلامة الشهر الماضي بالاختلاس وغسيل أموال وتحقيق ثروة بطريقة غير مشروعة والاحتيال والتهرب الضريبي، وحدد جلسة استماع أولى لحاكم مصرف لبنان يوم الأربعاء.

ويصل المحققون الأوروبيون إلى بيروت اليوم في ثاني زياة لهم في إطار التحقيق وسيتم السماح لهم بحضور جلسة الاستماع وذلك حسبما قال مصدر قضائي ومصدر آخر مطلع لـ«رويترز».

وقال المصدر القضائي إن القاضي الذي يرأس الجلسة لن يسمح للمحققين الأجانب بتوجيه أسئلة مباشرة لسلامة، الذي يتولى منصبه منذ 1993.