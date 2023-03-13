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عناوين الصحف ليوم الأثنين 13 آذار 2023

13
MARCH
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الأخبار: السعودية - إيران: حسابات ما بعد الاتفاق

ملف الرئاسة رهن تغيّر سعودي لا إيراني
«البيارتة» في «زمن الغبن»: «زعامات» ما بعد الحريري

 

 

 

البناء: طهران تعلن عن اتفاق للإفراج عن سجناء وأموال… واشنطن تنفي… والفايننشال تايمز تؤكد/ تطمينات أميركية بالسيطرة على أزمة النظام المصرفي… وانقسامات الكيان تتحوّل إلى فوالق/ لبنان: ترقب سياسي… ارتباك حكومي… خلط أوراق نيابي… وانتظار قضائي للوفد الأوروبي/

 

 

 



النهار: منظمات أمميّة تتحرّك لحماية النازحين في لبنان

 

 

 

 

الجمهورية: لبنان إلى مرحلة سياسية جديدة

 

 

 


الديار: ترقب انعكاس الإتفاق الإيراني ــ السعودي على لبنان... هل تجري الإنتخابات بسرعة؟
مخاوف من تحليق إضافي بسعر الصرف مع إضراب المصارف غداً
ميقاتي في الفاتيكان هذا الأسبوع... و«كباشه» مع باسيل يستعر

 

 

 


نداء الوطن: "لقاء خماسي" في عين التينة استعجل ترشيحه: "كلمة سرّ" أم "براءة ذمّة"؟
الاتفاق السعودي - الإيراني: فرنجية أول "الضحايا"

 

 

 

 

اللواء: «هريان» النظام المصرفي يُجهز على بقايا مقوّمات العيش الزهيد!
بكركي تبارك وحزب الله يُهلِّل للتقارب السعودي - الإيراني

 

 

 

 

?l'orient le jour: Israël, grand perdant du rapprochement entre Téhéran et Riyad 

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