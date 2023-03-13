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أسرار الصحف ليوم الأثنين 13 آذار 2023

13
MARCH
2023
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البناء: خفايا وكواليس


كواليس

قال دبلوماسي عربي إن الاتفاق الثلاثي الصيني الإيراني السعودي يفتح الطريق السريع لإنهاء حرب اليمن ويزيل العقبات من طريق العلاقات السعودية السورية. وبزوال الخصومة مع إيران وحرب اليمن والقطيعة مع سورية تسقط أبرز أسباب الأزمة السعودية مع حزب الله.

 

خفايا

قال خبير دبلوماسي إن أهم ما سينتج عن الاتفاق الثلاثي الصيني السعودي الإيراني هو تفاوت المقاربات السعودية والأميركية لملفات النزاع الإقليمية مع إيران وارتباك الحلفاء المشتركين بين تصفير الرياض للعداوات وأولوية واشنطن الصينية وبقاء تل أبيب مرجعية وحيدة لأولوية العداء لإيران.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

عُلِم أن زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الفاتيكان لن تقتصر على لقاء البابا فرنسيس، بل ستشمل أيضاً أمين سرّ الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. والمعروف أن أمين سر الفاتيكان هو الذي يتولّى الملف اللبناني.

 

تشير الأوساط السياسية إلى احتمال أن تكون مصر في طريقها إلى إعلان تفاهم أمني - سياسي مع إيران على غرار الإتفاق السعودي- الإيراني.

 

مرّرت الحكومة عدداً من التعيينات المبطّنة من خلال تجديد تكليف مفوّض الحكومة في مجلس الإنماء والإعمار وتجديد تكليف مدير عام التعليم العالي وتكليف رؤساء لصناديق ومجالس تنموية، ويُنتظر أن تشهد الأيام المقبلة إجراءات إدارية مماثلة.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
لم تُفلح محاولات مرجع بارز في إستدراج سفير عربي ناشط إلى الخوض في الأسماء المطروحة في السباق الرئاسي، وشدد الثاني على التمسك بالمواصفات من دون التطرق إلى الشخصيات!

 


غمز
لم تعُد المياه إلى مجاريها يين طرفي تفاهم مار مخايل، حيث تعددت الأصوات في التيار العوني مطالبة بفتح حوار مع القوات والكتائب بعد الإلتقاء معهما على تعطيل «تشريع الضرورة»!

 


لغز
تساءل وزير دفاع سابق عن أهمية منح رخصة حمل سلاح في هذه الظروف الصعبة، حتى تتسبب بأزمة نارية بين وزير الدفاع وقائد الجيش!

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