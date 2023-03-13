نداء الوطن: ترشيح فرنجية: "كلمة سرّ" أم "براءة ذمّة"؟

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

مصادر سياسية، وضعت خطوة رئيس مجلس النواب نبيه بري (إعلان ددعم الثنائي الشيعي لترشيح سليمان فرنجية) في خانة "الدهاء والحنكة"، موضحةً أنّ "هذه الخطوة لم تنبع بالضرورة من قناعة بأنّ اللحظة الإقليمية مؤاتية لإبرام تسوية تفضي إلى انتخاب فرنجية، إنما قد تكون مستندة إلى قناعة مضادة تستند إلى التيقّن من استحالة إيصاله إلى قصر بعبدا وبالتالي كان لا بدّ للثنائي الشيعي من الإعلان عن تأييده ليكون ذلك بمثابة "براءة ذمة" تجاهه تمهيداً للشروع في تسوية رئاسية تحتّم التراجع عن دعم ترشيحه لصالح مرشح توافقي يحظى بتأييد لبناني وغطاء عربي ودولي لا مناص منه لإحداث الخرق المنشود في جدار الأزمة اللبنانية".