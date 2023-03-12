نقابة المستشفيات تستنكر الإعتداء على مستشفى راغب حرب

A + A -

أصدرت نقابة المستشفيات في لبنان بيانا إستنكرت فيه “بشدة الإعتداء غير المبرر الذي طال مستشفى راغب حرب في تول – النبطية فجر اليوم في 12/ 3/ 2023 وقد أفضى إلى إقفال قسم الطوارىء فيه أمام المرضى بعد تحطيم معظم المعدات والمستلزمات الطبية في القسم وغرف الأطباء والمعاينة”.

وكررت النقابة مناشدتها بـ “إبعاد المستشفيات المستمرة في خدماتها خلال هذه المرحلة الضاغطة إقتصاديًا وماليًا بكل طواقمها الطبية والتمريضية والإدارية عن كل أعمال العنف وردات الفعل غير المنضبطة متفهمة الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها قسم كبير من اللبنانيين، مطالبة بتأمين الحماية اللازمة للمستشفيات وبملاحقة المعتدين وإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم حفاظًا على سلامة المرضى والعاملين في القطاع”.