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بين النائب والوزير… أشغال المتن. فبعدما غرّد النائب ابراهيم كنعان على حسابه على تويتر قائلا "أنوّه بتحرّك وزير الأشغال علي حمية على اثر مراجعته بتشققات برزت بالأمس على جسر المشاة في نهر الموت وقد تمت معالجة أولية اليوم على ان تستكمل غداً الاعمال والاجراءات المناسبة لعدد من الأشغال المطلوبة".

ردّ وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية على كنعان قائلا "واجباتنا سعادتك ونعوّل كثيراً على مساندتكم الوزارة في تأمين موازنة للصيانة حيث أن الوزارة أصبحت من أكثر الوزارات ايرادا للدولة بالفرش دولار (اكثر من ٣٠٠ مليوم دولار على أقل تقدير) وموازنتها لا تتعدى ٢٥٠ مليار ليرة لبناني (اقل من ٣ ملايين دولار)