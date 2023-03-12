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قوى الأمن: توقيف مروجي مخدرات على دراجة مسروقة في النبعة

12
MARCH
2023
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة مروجي المخدرات الذين ينشطون في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول قيام مجهولين بترويج المخدرات في محلة النبعة والمناطق المجاورة على متن دراجة آلية دون لوحات.

على أثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويتهما، وهما: ح. ح. (مواليد العام 1999، سوري)، ف. م. (مواليد العام 2001، سوري).
بتاريخ 6-3-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في محلة النبعة أثناء قيامهما بترويج المخدرات على متن دراجة آلية نوع سويت لون أسود، تبين أنها مسروقة، وبتفتيشهما والدراجة تم ضبط: 
/29/ مظروفا من مادة الباز كوكايين، زنتها حوالي /54,6/ غ.
/26/ مظروفا من مادة الكوكايين زنتها حوالي /35,2/ غ.
/16/ مظروفا من مادة الكوكايين نت زنتها حوالي /25,6/ غ.
كمية من حشيشة الكيف.
دفتر ورق لف سجائر، هاتف خليوي عدد/2/ ومبلغ مالي.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في النبعة والمناطق المجاورة على متن الدراجة التي ضبطت بحوزتهما.

تم حجز الدراجة الآلية عدليا، وأجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء".

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