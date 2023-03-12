حالة الطقس يوم غد

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم وبداية انخفاض بدرجات الحرارة مترافقة بارتفاع بنسبة الرطوبة.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس مستقر ودافئ نسبيا مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى صباح يوم الاثنين حيث يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متمركز جنوب شرق تركيا فيصبح الطقس متقلبا وماطرا .

معدل درجات الحرارة لشهر آذار من 13 الى20 مئوية.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح المحملة بطبقات خفيفة من الغبار خاصة جنوب البلاد. الإثنين:غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم وبداية انخفاض بدرجات الحرارة مترافقة بارتفاع بنسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة مع حدوث برق ورعد خاصة شمال البلاد، كما تنشط الرياح أحيانا.

الثلاثاء: غائم اجمالا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة و أمطار متفرقة تشتد غزارتها احيانا خلال النهار وتكون مترافقة بعواصف رعدية و رياح ناشطة تشتد احيانا لتقارب ال 60 كلم/ س كما يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات فتسوء معها الرؤية ، تبدأ الثلوج بالتساقط بدءا من ارتفاع 2100 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا مع تدني درجات الحرارة فتلامس ال 1900متر.

الأربعاء:غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة وثلوج تلامس ال 2000 متر وما فوق، كما يتشكل الضباب عل المرتفعات.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 26 درجة، فوق الجبال من 6 الى 18 درجة، في الداخل من 8 الى 23 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية اللى جنوبية شرقية ناشطة خاصة جنوب البلاد، سرعتها بين 10 و 35كلم/س.

- الانقشاع: متوسط .

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 35 و 65%.

- حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 18درجة..

- الضغط الجوي:598 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 05,53 ساعة غروب الشمس: 17,43 .