living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حالة الطقس يوم غد

12
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم وبداية انخفاض بدرجات الحرارة مترافقة بارتفاع بنسبة الرطوبة. 
وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس مستقر ودافئ نسبيا مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى صباح يوم الاثنين حيث يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  بمنخفض  جوي متمركز جنوب شرق تركيا  فيصبح الطقس متقلبا وماطرا . 
معدل  درجات الحرارة لشهر آذار  من 13 الى20 مئوية. 

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح المحملة بطبقات خفيفة من الغبار خاصة جنوب البلاد. الإثنين:غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم وبداية انخفاض بدرجات الحرارة مترافقة بارتفاع بنسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة مع حدوث برق ورعد خاصة شمال البلاد، كما تنشط الرياح أحيانا. 
الثلاثاء: غائم اجمالا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة و أمطار متفرقة تشتد غزارتها احيانا خلال النهار وتكون مترافقة بعواصف رعدية و رياح ناشطة تشتد احيانا لتقارب ال 60 كلم/ س كما يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات فتسوء معها الرؤية ، تبدأ الثلوج بالتساقط بدءا من ارتفاع 2100 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا مع تدني درجات الحرارة فتلامس ال 1900متر. 
الأربعاء:غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة وثلوج تلامس ال 2000 متر وما فوق، كما يتشكل الضباب عل المرتفعات. 

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 26 درجة، فوق الجبال من 6 الى 18 درجة، في الداخل من 8 الى 23 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية اللى جنوبية شرقية ناشطة خاصة جنوب البلاد، سرعتها بين 10 و 35كلم/س. 

- الانقشاع: متوسط . 

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 35 و 65%. 

- حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 18درجة.. 

- الضغط الجوي:598 ملم زئبق  .

- ساعة شروق الشمس: 05,53    ساعة غروب الشمس: 17,43 .

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout