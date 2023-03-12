living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مالكو الابنية المؤجرة يحذرون من عرقلة سير العدالة والتأخير في تطبيق القانون الجديد

12
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

إستنكر تجمع مالكي الابنية المؤجرة في بيان، الحملة "التي تقوم بها جهات عدة لتشويش وتضليل الرأي العام لحماية مصالحهم الشخصية والتحريض على المالكين القدامى الذين ظلمتهم القوانين الإستثنائية المتعاقبة منذ أكثر من ٧٠ سنة، والذين ما زالوا ينتظرون  إستعادة حقوقهم المصادرة"، واستغرب "الحملات الممنهجة لعرقلة أي مسار يعيد الحقوق إلى أصحابها ويعيد إستقامة موازين العدالة، وخصوصاً بعد مباشرة بعض اللجان التي لحظها قانون الإيجارات الصادر 2014 والمعدل في 2017 مهامها في البت في طلبات حق الإستفادة من حساب الدعم (اللجنتين الثالثة والخامسة في بيروت)"، معتبراً  أن "هذه العرقلة المقصودة لعرقلة سير العدالة والتأخير في تطبيق القانون الجديد للإيجارات تسبب ضرراً ليس فقط للمالكين القدامى بل أيضاً للمستأجرين القدامى الذين هم فعلاً  بحاجة لدعم ويستفيدون من حساب الصندوق"، محذراً من "كل تلاعب في البيانات والمستندات المقدمة من قبلهم التي سوف تفضي إلى ملاحقة كل مستأجر بجرم التزوير وتعطي صلاحية للنيابة العامة في ملاحقتهم".

وتطرق البيان الى "أهمية تحرير عقود الإيجارات القديمة في ظل هذه الظروف الصعبة التي أصبح تسجيل عقودها ومصاريفها في البلديات يتجاوز قيمة بدل الإيجار السنوي المخجل (الذي يتراوح معدله بين 100 الف ليرة وستماية الف ليرة سنويا) بأضعاف أضعاف".

وشدد على  أنه "أصبح من الضرورة الملحة الإنتهاء من تلك العقود التمديدية غير الدستورية التي نالت من حقوق المالكين القدامى، وخلقت خللاً فاضحاً في توازن العقود وإنتهاكاً فاضحاً في العدالة الإنسانية الإجتماعية والإقتصادية"، مؤكداً  أن عقود الأماكن السكنية تصبح حرة من تاريخ 28 /12/2023.

وفي الختام ، توجه التجمع الى الرأي العام متسائلاً : "أليس من المعيب والمجحف والمقيت أن تبقى حقوق المالكين القدامى في الأماكن السكنية وغير السكنية مصادرة وتحت حكم البدلات المجانية في ظل غياب الدولة؟".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout