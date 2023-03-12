فشل محاولة سرقة سيارة في حارة صخر

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أقدم مجهولون ليلا على محاولة سرقة سيارة نوع "هيونداي أي تن" سوداء اللون كانت متوقفة داخل موقف للسيارات في مبنى سكني في محلة حارة دقارين حارة صخر جونية، وعمد السارقون إلى تكسير الزجاج الأيسر للسيارة وتحطيم تابلوه القيادة للتمكن من سرقتها، لكن محاولتهم فشلت في تشغيل السيارة فلاذوا بالفرار من المكان.

تجدر الإشارة إلى أنه تكاثرت في السنوات الثلاث الأخيرة سرقة سيارات "الهيواندي" و"الكيا ريو" خصوصا في قضاءي كسروان وجبيل، حيث يستغل السارقون إنقطاع التيار الكهربائي والعتمة وغياب الدوريات الأمنية ليلا للقيام بسرقاتهم.