living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس التونسي: ليس هناك ما يبرر عدم تبادل تعيين سفراء مع سورية

12
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية: كشفت التصريحات التي أدلى بها الرئيس التونسي قيس سعيّد أول من أمس، والتي اعتبر فيها أنه لا مبرر لعدم تبادل تعيين السفراء بين تونس وسورية، عن قرب اتخاذ أول الخطوات العملية لإعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين، وبأن هذه الخطوة باتت وشيكة.

 

وخلال اجتماع للرئيس التونسي مع وزير خارجيته نبيل عمار وعرضته التلفزة التونسية، أكد سعيّد أنه يتعين اتخاذ قرار بهذا الشأن، مشيراً إلى أن تونس تتعامل مع الدولة السورية ولا دخل لها إطلاقاً في اختيارات الشعب السوري.

 

وأضاف: «هناك مسألة لابد من اتخاذ قرار بشأنها، وتتعلق بالتمثيل الدبلوماسي مع سورية، ليس هناك ما يبرر عدم وجود سفير لتونس في الجمهورية العربية السورية وسفير سوري في تونس، ومسألة النظام في سورية تهم السوريين وحدهم، ونحن نتعامل مع الدولة السورية أما اختيارات الشعب السوري لا دخل لنا فيها اطلاقاً».

 

سعيّد ألمح إلى أن هناك جهات كانت تعمل على تقسيم سورية، وقال: «أعلم أن هناك جهات كانت تعمل وعملت منذ بداية القرن العشرين على تقسيم سورية إلى مجموعة من الدول وكان هناك مشاريع دساتير تتعلق بكل دولة لتكريس التقسيم، وما يحصل اليوم تقريباً هو ذاته الذي أرادوا حصوله بداية القرن الماضي»، وأضاف: «نحن لن نقبل أن تقسم سورية إلى أشلاء، كما حاولوا في بداية القرن الماضي».

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout