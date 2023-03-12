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عناوين الصحف ليوم الأحد 12 آذار 2023

12
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النهار: لبنان مجدّداً على رصيف الانتظار والرئاسة في الثلاجة

 

 

 


الديار: لبنان ينتظر نتائج «مختبر» الاتفاق السعودي الايراني... وبري يدعو لعدم تفويت الفرصة
«المعارضة السيادية» ترفض تفسير الاتفاق لمصلحة فرنجية... و«التيار» لمرشح «التفاهم الواسع»
ميقاتي يتدخل لحل مشكلة اضراب المصارف قبل سفره الى الفاتيكان الخميس

 

 

 


الأنباء الكويتية: ميقاتي يعتذر للسوداني عن «الإساءة» للطلاب العراقيين ويعد بمعالجة المسألة
ارتياح لبناني لـ «اتفاق بكين» وآمال أن يكون مدخلاً للحلول

 

 



الشرق الأوسط: ميقاتي: لا مساعدات للبنان قبل الإصلاحات
أكد لـ«الشرق الأوسط» أن أي مسار توافقي في المنطقة هو أمر إيجابي

 

 

 


الوطن السورية: الرياض: أي مقاربة جديدة ستتطلب لا محالة حواراً مع الحكومة السورية.. دمشق: نتمنى استمرار هذه الجهود لتشمل العلاقات بين دولنا العربية وأصدقائنا … اتفاق إيران والسعودية يدخل المنطقة في حقبة سياسية جديدة وتطبيع العلاقات بين دمشق والرياض إلى الواجهة

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