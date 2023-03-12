الأنباء الكويتية: شارل جبور: جاء هذا الإعلان ليقال لفرنجية: نحن نعتذر منك

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الأنباء الكويتية: في معلومات «الأنباء» ان مجلس المفتين في لبنان سيجتمع في دار الفتوى، برئاسة مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، يوم غد الاثنين، ويصدر بيانا حول الاتفاق، آملا وضعه موضع التنفيذ لصالح الجميع.

أما القوات اللبنانية فقد طرح رئيس جهاز الاعلام والتواصل لديها شارل جبور سلسلة تساؤلات عبر اذاعة «لبنان الحر» حول الاتفاق السعودي - الإيراني وانعكاساته وكيف سيترجم على ارض الواقع، وما اذا كنا سندخل في عملية تبريد للساحات من اليمن الى العراق فسورية ولبنان؟ وكيف سينعكس هذا التبريد على ارض الواقع؟ وهل سنشهد انتخابات رئاسية في لبنان؟ وواضح لجبور ان الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصر الله كانا على اطلاع بأن شيئا سيحضر وبالتالي جاء هذا الإعلان ليقال لفرنجية نحن نعتذر منك.