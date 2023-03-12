الديار: لسنا في جزيرة معزولة... وسنتأثر بشكل او بآخر بايجابيات هذا الحدث

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

انشغلت الاطراف اللبنانية في قراءة وتقويم الاتفاق السعودي - الايراني وانعكاساته على الساحتين الاقليمية والدولية بصورة عامة وعلى لبنان بشكل خاص.



مرجع بارز: لبنان سيتأثر ايجابيا

ونقلت مصادر مطلعة لـ «الديار» عن مرجع بارز قوله «ان اعلان الاتفاق بحد ذاته ترك اثرا ايجابيا على المنطقة، ومن شانه ان يترك الاثر نفسه على لبنان. وهذا حدث يبعث على الارتياح والتفاؤل، فكلما برزت عناصر ايجابية جديدة تساعد على الاستقرار في المنطقة ساعدتنا الظروف اكثر في حل ازماتنا».



واضاف «لا يمكن ان نتوقع نتائج هذا الاتفاق في لبنان بين ليلة وضحاها، لكننا لسنا في جزيرة معزولة، وبطبيعة الحال سنتأثر بشكل او بآخر بايجابيات هذا الحدث، خصوصا انه يحدث بين دولتين لهما تاثير في لبنان».