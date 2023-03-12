الديار: الان عون: اذا لم نصل إلى تفاهم واسع في الشأن الرئاسي... سنبقى نراوح مكاننا

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

رئاسيًا، قال النائب الان عون لـ «الديار» امس « ليس لدينا مرشح او اسم محدد واحد حتى الان. نحن نشدد على اتجاه لبناء تفاهم واسع، ونركز على توجه واسع وليس على مواجهة. واذا لم نصل الى الى هذا التوجه العريض سنبقى نراوح مكاننا. وحتى الان لا نستطيع ان نقول ان هناك مرشحا معلنا يعكس هذا التوجه».

واذ اكد معارضة فرنجية، اوضح ردا على سؤال حول مقاطعة الجلسة كما اعلنت القوات اللبنانية: «لم نبحث هذا الموضوع، ونحن توجهنا اصلا للمشاركة، لكن لم نبحث المقاطعة حتى الان».

وعن الاتصالات مع القوات اللبنانية اكتفى بالقول « لا شيء بعد، والتواصل يجري عبر الكنيسة».