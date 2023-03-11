غسان عطالله في رد قوي على ميقاتي: " السلوكيات الوطنية والأخلاقية يا دولة الرئيس هي الا تمدّ يدك على الاسكان والاتصالات ولا على أموال الشعب اللبناني"

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غرد النائب في تكتل لبنان القوي غسان عطالله عبر تويتر:" السلوكيات الوطنية والأخلاقية يا دولة الرئيس هي الا تمدّ يدك على الاسكان والاتصالات ولا على أموال الشعب اللبناني، أما السلوكيات السياسية التي تدفعك الى القبول بتولي مهمة تأليف حكومة بعدد الأصوات الأقل بتاريخ التكليف فيضع علامات استفهام كبيرة" و تابع تغريدته: "غايات قبول التكليف بدأت تظهر بعدم تأليف حكومة واستغلال التكليف لمصالحك الخاصة. يا دولة الرئيس إن الناطق باللغة الطائفية هو الذي يحصي على هواه المسيحيين في لبنان ويستفزّهم عبر تصغير مكون أساسي في بناء هذا الوطن ومجده وثقافته وكل قطاعاته"