الحجار: سيتم البدء بتعبئة استمارات لأكثر من 90 ألف عائلة

A + A -

أشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور حجار، خلال زيارته مدرسة قدموس ولقائه رئيس المدرسة الأب الدكتور جان يونس، إلى "محاولاته الشخصية على رأس وزارة الشؤون لمعرفة الواقع على الارض من خلال زياراته المتكررة إلى مختلف المناطق"، ولافتا الى "مساعيه وجهوده لتأمين الحد الأدنى والمقبول للمساعدات الاجتماعية بخاصة لمؤسسات الرعاية التربوية والإنسانية من خلال التواصل مع وزارة المالية".



وأعلن ، أنه "في آخر آذار سوف ينطلق 700 عامل اجتماعي من وزارة الشؤون، لزيارة أكثر من 90 ألف عائلة جديدة في مختلف المناطق لتعبئة الاستمارات خلال أقل من 4 أشهر، ليتم بعدها تقديم المساعدات بناء على تقييمهم".

ولفت الحجار، إلى أنه "بالرغم من كل الصعوبات دخلنا في ثقافة جديدة تقوم على معالجة المشاكل وإيجاد حلول دائمة عبر حل كل مشكلة على حدة"، آملا "ممن هو مؤتمن على المال العام وعلى قيمة الصرف والقدرة الشرائية العمل على نفس المنهجية لنتخطى ما نحن عليه ونصل الى بر الأمان".