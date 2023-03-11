هذا ما أكده رئيس الوزراء العراقي لميقاتي...

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أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أنّ الأخير "تلقّى اتّصالًا من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الّذي أعرب عن أسفه لما حصل من إساءة معاملة لعدد من الطّلبة العراقيّين الدّارسين في لبنان"، مشيرًا إلى أنّ "ميقاتي قدّم اعتذار حكومته، وسعيها إلى تذليل العقبات أمامهم وتسهيل معاملاتهم ومتطلّباتهم".



ولفت في بيان، إلى أنّ "بدوره، أكّد السّوداني ثقته في مسعى الحكومة اللبنانية لرعاية متطلّبات أبنائنا الطّلبة العراقيّين في لبنان، مقدّمًا شكره لميقاتي لقاء الاهتمام والمتابعة الحثيثة الّتي أبدتها السّلطات اللّبنانيّة".