هاني قبيسي: يحاصرون لبنان ويمنعون الإنتخابات!

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إعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي، أن "العقوبات التي عممها بعض الساسة في لبنان أوصلوها إلى كل بيت حتى أصبح كل مواطن لبناني يعاني بعيشه".

ولفت خلال كلمة في حفل تأبيني في حسينية بلدة كفرصير إلى أنه "يخرج بعض الساسة في وقت حساس ودقيق ويقول لا نوافق على رئيس يدعم المقاومة أو يتفاهم مع المقاومة بل حتى لا نوافق على رئيس يؤيد المقاومة، والبعض يريد رئيس يخضع للسياسات الغربية ويأخذ لبنان نحو التطبيع وسياسات الهلكة والمذلة في الزمن الذي تخلى العرب عن القضية الأساس".

وأشار قبيسي، إلى أنهم "يحاصرون لبنان ويمنعون الإنتخابات ويعطلون الإستحقاقات ولا يريدون نهج وطني في بلدنا ويعترضون على رئيس مقاوم أو مؤيد للمقاومة هذه المواقف السياسية لا تنسجم مع تركيبة الدولة اللبنانية".

وأضاف "ثقافتنا وعقيدتنا هي سياسة التصدي والمقاومة، ونحن اليوم في معركة سياسية عنوانها الأساس دعم المقاومة، فخيارنا واضح ومكاننا واضح وقراررنا واضح نحن مع أهلنا وشهداؤنا ولن نسمح لأحد تدنيس الأرض التي قدمنا لأجلها الشهداء وهذا الأمر يحتاج إلى صمود فما نمر به من ضائقة إقتصادية".

ورأى قبيسي، أن "العقوبات تطبق علينا فقط لأننا مع المقاومة، ويريدون تدمير قوة الشعب للوصول إلى ثقافتهم وإنتصاراتهم بإذلال أهلنا وهذا ما لم ولن نقبل به، فمن قدم ألاف الشهداء لن يترك لبنان بأيدي هؤلاء الذين يريدون العبث بالدولة وبالنظام".