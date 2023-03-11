living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هاني قبيسي: يحاصرون لبنان ويمنعون الإنتخابات!

11
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

إعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي، أن "العقوبات التي عممها بعض الساسة في لبنان أوصلوها إلى كل بيت حتى أصبح كل مواطن لبناني يعاني بعيشه".

ولفت خلال كلمة في حفل تأبيني في حسينية بلدة كفرصير إلى أنه "يخرج بعض الساسة في وقت حساس ودقيق ويقول لا نوافق على رئيس يدعم المقاومة أو يتفاهم مع المقاومة بل حتى لا نوافق على رئيس يؤيد المقاومة، والبعض يريد رئيس يخضع للسياسات الغربية ويأخذ لبنان نحو التطبيع وسياسات الهلكة والمذلة في الزمن الذي تخلى العرب عن القضية الأساس".

وأشار قبيسي، إلى أنهم "يحاصرون لبنان ويمنعون الإنتخابات ويعطلون الإستحقاقات ولا يريدون نهج وطني في بلدنا ويعترضون على رئيس مقاوم أو مؤيد للمقاومة هذه المواقف السياسية لا تنسجم مع تركيبة الدولة اللبنانية".
وأضاف "ثقافتنا وعقيدتنا هي سياسة التصدي والمقاومة، ونحن اليوم في معركة سياسية عنوانها الأساس دعم المقاومة، فخيارنا واضح ومكاننا واضح وقراررنا واضح نحن مع أهلنا وشهداؤنا ولن نسمح لأحد تدنيس الأرض التي قدمنا لأجلها الشهداء وهذا الأمر يحتاج إلى صمود فما نمر به من ضائقة إقتصادية".

ورأى قبيسي، أن "العقوبات تطبق علينا فقط لأننا مع المقاومة، ويريدون تدمير قوة الشعب للوصول إلى ثقافتهم وإنتصاراتهم بإذلال أهلنا وهذا ما لم ولن نقبل به، فمن قدم ألاف الشهداء لن يترك لبنان بأيدي هؤلاء الذين يريدون العبث بالدولة وبالنظام".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout