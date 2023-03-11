موعد الامتحانات الرسمية الى "تأجيل"...!

شدّد المدير العام لوزارة التربية عماد الأشقر على ضرورة إجراء الامتحانات الرسمية، غير مستبعدٍ أي تطور قد تفرضه الظروف.وأشار الأشقر في حديث إلى برنامج "أحداث في حديث" عبر "صوت كل لبنان" إلى أن التأخير في العودة إلى التعليم المدارس الرسميّة سيؤخّر موعد الامتحانات إلى ما بعد حزيران.وأكد الأشقر أن المدارس الرسمية استأنفت الدروس قبل الظهر، كاشفًا عن العودة إلى التدريس بعد الظهر الأسبوع المقبل.