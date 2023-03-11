موعد الامتحانات الرسمية الى "تأجيل"...!

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شدّد المدير العام لوزارة التربية عماد الأشقر على ضرورة إجراء الامتحانات الرسمية، غير مستبعدٍ أي تطور قد تفرضه الظروف.
وأشار الأشقر في حديث إلى برنامج "أحداث في حديث" عبر "صوت كل لبنان" إلى أن التأخير في العودة إلى التعليم المدارس الرسميّة سيؤخّر موعد الامتحانات إلى ما بعد حزيران.وأكد الأشقر أن المدارس الرسمية استأنفت الدروس قبل الظهر، كاشفًا عن العودة إلى التدريس بعد الظهر الأسبوع المقبل.
وأشار الأشقر في حديث إلى برنامج "أحداث في حديث" عبر "صوت كل لبنان" إلى أن التأخير في العودة إلى التعليم المدارس الرسميّة سيؤخّر موعد الامتحانات إلى ما بعد حزيران.
محفوض
وحول واقع التعليم الخاص، طالب نقيب المعلمين نعمة محفوض بتطبيق القانون المتعلق بإعطاء بدلات النقل للأساتذة في المدارس الخاصة أسوةً بالمدارس الرسمية أي خمسة ليترات بنزين عن كل يوم حضور.
ودعا محفوض عبر برنامج "أحداث في حديث" من "صوت كل لبنان"، وزارة التربية إلى عقد اجتماع بين المعنيين للبحث في مشاكل القطاع وإيجاد الحلول التي ترضي الأساتذة.
وحذّر محفوض من العودة إلى الإضراب يوم الثلثاء إن لم يكن هناك من تجاوب مع مطالبهم.
وحذّر محفوض من العودة إلى الإضراب يوم الثلثاء إن لم يكن هناك من تجاوب مع مطالبهم.