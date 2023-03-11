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عصابة سرقة كابلات كهربائية في مختلف مناطق جبل لبنان والبقاع في قبضة قوى الأمن

11
MARCH
2023
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.صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة
البــــــلاغ التّالــــــي:
فيإطار المتابعة المسّتمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات سرقة الكابلات والأسلاك الكهربائية في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة المتابعة الميدانية التي تقوم بها الشّعبة، تم رصد عصابة يقوم أفرادها بسرقة الأسلاك الكهربائية في مختلف مناطق جبل لبنان والبقاع.
على إثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّة الرأس المدبّر للعصابة المذكورة، وُيدعى:
م. ع. (مواليد عام 1972، لبناني)
بحقه /3/ بلاغات بحث وتحر بجرائم سرقة وإطلاق نار على دوريّات قوى أمن.
أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه.
بتاريخ 3-3-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من إلقاء القبض عليه، بعملية نوعية في بلدة ريّاق - حي الفيكاني في البقاع، بالرغم من محاولة أقاربه التّدخل للحؤول دون توقيفه، مما اضّطر العناصر إلى إطلاق النار في الهواء لإبعادهم.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة ترأسه عصابة لسرقة الكابلات الكهربائية، وأنّه نفّذ، بالاشتراك مع أفراد عصابته، العديد من عمليات سرقة الكابلات في مختلف مناطق جبل لبنان والبقاع الأوسط والبقاع الغربي.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة.
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