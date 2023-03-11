الشتوية "راجعة"!

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كتب الاب ايلي خنيصر عبر حسابه على "فيسبوك" الاتي:



خبر سار للمزارعين: امطار طوفانية وحبّات برَد وعواصف رعدية

الاحوال الجوية في لبنان والمنطقة ليومَي السبت والأحد 11 و 12 آذار 2023

تقرير للاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن

كُتَل مدارية دافئة تتجه من الصحراء الافريقية الكبرى نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، سوف ترفع درجات الحرارة يومي السبت والاحد بشكل ملحوظ، على ان تنحرف شرقاً صباح الاثنين وتسود مكانها اجواء باردة يتخللها تراجعاً في قيم الضغط الجوّي نحو 1002hpa، الامر الذي سيساهم باستقطاب المنخفض الجوّي الذي يضرب تركيا، نحو لبنان وسوريا والاردن وفلسطين اعتباراً من بعد ظهر الاثنين وقد يليه منخفض جوّي آخر في نهاية الاسبوع.

اذاً سوف يسيطر على لبنان منخفض جوّي ذات فعالية جيدة يحمل معه امطاراً غزيرة ستشمل معظم المناطق اللبنانية يترافق مع عواصف رعدية بنسبة 65% وتساقط كثيف لحبات البرد، ساحلاً وجبلاً وبقاعاً، ونسبة انفراجات تصل الى 60%، وسرعة رياح تلامس 55 كم في الساعة.

فبعد غياب الامطار لمدة شهر، ها هو آذار يُعيد الاجواء الشتوية بامتياز نحو المنطقة.

تتساقط الثلوج فوق المرتفعات التي تعلو 1900 متر وستكون غزيرة فوق 2100 -2200 متر

تعود الصورة المرفقة لمصور الصفحة طوني عبيد خلال حالة عدم الاستقرار التي ضربت لبنان منذ يومين للعواصف الرعدية فوق الساحل الشمالي -(كنيسة مار جرجس زغرتغرين)

الحرارة على الساحل ليوم الاحد: 24-25 نهاراً و 15 ليلاً

في البقاع: 21 نهاراً و 08 ليلا

على الجبال 1200 متر: 19 نهاراً و 06 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 16 نهاراً و 02 ليلاً

الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 20 و 55 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1008hpa ليوم الاحد

الرطوبة: 60%

حالة البحر : منخفض الموج حرارة المياه 18 درجة