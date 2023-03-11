عملية التنقيب... بيرم: 80 في المئة من اليد العاملة يجب أن تكون لبنانية!

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أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، إنه عقد إجتماعًا مع المدير التنفيذي لشركة "توتال" وطالبه بتنفيذ البند في إتفاقية الحفر والذي ينص على أن 80 في المئة من اليد العاملة يجب أن تكون لبنانية.

مشيرًا إلى أنه, "شدّد بإسم الدولة اللبنانية والشعب، في الإجتماع الذي عقد في جنيف منذ شهرين مع وزير الطاقة الفرنسي، على أن الأولوية هي للعمال اللبنانيين.

كلام بيرم جاء خلال حفل تخريج دورات التدريب المهني والحرفي المعجل في جبيل وكسروان الذي نظمته جمعية "البركة" بالتعاون مع وزارة العمل، في حضور قائمقام جبيل بالإنابة نتالي مرعي خوري وجمع من الفاعليات السياسية، الإجتماعية والبلدية والخريجين.



وأكد على أنه, "يجب الإتفاق على آليتين لموضوع اليد العاملة اللبنانية والإحتياجات الوظيفية التي يمكن أن تنشأ عن قطاعي النفط والغاز، بعد عملية الحفر التي ستوضح الإحتياجات والقدرات".

وشدد بيرم, على ضرورة وضع الخلافات السياسية جانبًا والتركيز على القضايا الإقتصادية والمعيشية، مؤكدًا موقف الأمين العام "لحزب الله" السيد حسن نصرالله خلال جلسة خاصة دامت لأكثر من سبع ساعات بأن لبنان لا يحكم من قبل حزب مهما كان قويًا ولا يحكم من قبل طائفة مهما كانت قوية، لبنان للجميع ولا أحد يستبعد أحدا، ولبنان لا يقوم إلا بتعاون الجميع.

وختم بيرم في نهاية الحفل بتوجه إلى المتدربين، داعيًا إياهم إلى "ضرورة تطوير مهاراتهم ليشكلوا بذلك مجتمعًا متضامنًا ومتكافلاً".