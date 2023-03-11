عناوين الصحف ليوم السبت 11 آذار 2023

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الأخبار

ـ طهران والرياض تخلطان أوراق المنطقة

ـ نصر الله: تقارب الرياض وطهران يفتح آفاقاً في لبنان

ـ تفاصيل جريمة القرقف: هكذا قتل الشيخُ الشيخَ

ـ «ديزنغوف» تفتتح حقبة جديدة: المقاومة أكثر تنظيماً

البناء

ـ اتفاق صيني سعودي إيراني يربك واشنطن… وتل أبيب: تراجعت حظوظ التطبيع

ـ بوغدانوف: الاتفاق يساعد لبنان وسورية واليمن… أنصار الله: المنطقة بحاجة لعودة العلاقات بين دولها

ـ نصرالله: سورية لا تذهب الى أحد بل يأتون إليها… ولا نقبل الإملاء في الرئاسة حتى من صديق

الجمهورية

ـ إنفراجات إقليمية في أفق الأزمة

ـ ما قبل «اتفاق بكين» وما بعده

ـ الودائع تُنهب.. لا تطير ولا تتبخّر

ـ هذا ما كان ينتظره «السيد» عندما رشح فرنجية؟

اللواء

ـ اتفاق تطبيع سعودي - إيراني برعاية الصين وواشنطن تُرحِّب بحذر

ـ لبنان يتوسَّم انفراجاً من التقارب السعودي - الإيراني

ـ «فوبيا عونية» من فرنجية وارتياح لدى نصر الله.. وميقاتي ينتظر دراسة الرواتب بعد الفاتيكان

ـ شهيد في قلقيلية وعشرات الجرحى في مواجهات مع الاحتلال في الضفة