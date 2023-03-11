عناوين الصحف ليوم السبت 11 آذار 2023

الأخبار
ـ طهران والرياض تخلطان أوراق المنطقة
ـ نصر الله: تقارب الرياض وطهران يفتح آفاقاً في لبنان
ـ تفاصيل جريمة القرقف: هكذا قتل الشيخُ الشيخَ
ـ «ديزنغوف» تفتتح حقبة جديدة: المقاومة أكثر تنظيماً
البناء
ـ اتفاق صيني سعودي إيراني يربك واشنطن… وتل أبيب: تراجعت حظوظ التطبيع
ـ بوغدانوف: الاتفاق يساعد لبنان وسورية واليمن… أنصار الله: المنطقة بحاجة لعودة العلاقات بين دولها
ـ نصرالله: سورية لا تذهب الى أحد بل يأتون إليها… ولا نقبل الإملاء في الرئاسة حتى من صديق
الجمهورية
ـ إنفراجات إقليمية في أفق الأزمة
ـ ما قبل «اتفاق بكين» وما بعده
ـ الودائع تُنهب.. لا تطير ولا تتبخّر
ـ هذا ما كان ينتظره «السيد» عندما رشح فرنجية؟
اللواء
ـ اتفاق تطبيع سعودي - إيراني برعاية الصين وواشنطن تُرحِّب بحذر
ـ لبنان يتوسَّم انفراجاً من التقارب السعودي - الإيراني
ـ «فوبيا عونية» من فرنجية وارتياح لدى نصر الله.. وميقاتي ينتظر دراسة الرواتب بعد الفاتيكان
ـ شهيد في قلقيلية وعشرات الجرحى في مواجهات مع الاحتلال في الضفة