أسرار الصحف ليوم السبت 11 آذار 2023

A + A -

البناء

قال مصدر دبلوماسي في جنيف إن التطورات الإيجابية المتسارعة في العلاقة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران ليست شأناً تقنياً. فالوكالة كما كانت غطاء التصعيد الأميركي والغربي بوجه إيران تقوم بتقديم الغطاء للتراجع الأميركي والغربي لعودة المفاوضات وصولاً للعودة الى التفاهم.



قال مصدر دبلوماسي إن إعلان التفاهم السعودي الإيراني من الصين وبرعايتها يشكل ضربة موجعة للأميركيين بمنح بكين نفوذاً إقليمياً هاماً في المنطقة، كما أن الإسرائيليين يتألمون من التفاهم أكثر من العودة الأميركية للتفاهم النووي مع إيران، لأنه يقطع طريق التطبيع ويغلق باب الفتن المذهبية.

الجمهورية

ـ ستكشف قضية فساد مطروحة المواقف الحقيقية لمعنيين بين مَن هو فعلاً مع مكافحة الفساد ومَن هو متورط أو يكتفي بشعارات محاربة الفساد.

ـ تلقّى أحد الوزراء مجموعة من الملاحظات حول تصرفاته الأخيرة ومخاطرها على إحدى المؤسسات الكبرى ودعته الى التراجع الفوري عنها.

ـ يجري سباق محموم بين موظف كبير ومسؤول حكومي حول الحديث عن مشروع إداري مهم يجري التحضير لإصداره.

اللواء



تواجه دولة كبرى مأزقاً عاماً في المنطقة، في ضوء تحولات في السياسة والاقتصاد والمواجهة، وبناء تحالف ثلاثي إقليمي من الصعب إضعافه.



يتجه حزب بارز للإعراض كلياً عن مفاتحة تيار قريب منه بمرشح معروف، لأسباب خاصة به.



بدأت مصارف، تُصنَّف من الصف الأول، بتسريح موظفين لديها، على خلفية فوضى في الإدارة، وتحت غطاء الإضراب المفتوح.