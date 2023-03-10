نقيب الافران رحب بقرار سلام: يصب في مصلحة المواطن

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رحب رئيس نقابة الافران والمخابز العربية النقيب ناصر سرور في بيان، ب"قرار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام، الذي قضى بوقف بيع الخبز المدعوم للمطاعم وباقي المؤسسات وحصر انتاج وبيع الخبز المدعوم الابيض بربطة خبز وزنها 837 غ، وهي التي تباع في السوبرماركت والافران والربطة العائلية، وتم الغاء الربطة الصغيرة المعرفة بخبز المطاعم".



وطالب سرور "الاجهزة الامنية مواكبة القرار واتخاذ الاجراءات اللازمة بكل مخالف له للحفاظ على الخبز المدعوم للناس تماشيا مع قرار وزير الاقتصاد".



وختم: "إن هذا القرار يصب في مصلحة المواطن الذي يستحق أن يوفر له الخبز المدعوم في هذه الظروف القاسية".