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وزير الزراعة خلال أنشطة إدارة الغابات: مشاريع استراتيجية ستبصر النور قريبا

10
MARCH
2023
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رعى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن أنشطة تهدف إلى تنظيم إدارة الغابات وإعادة تحريج المساحات الجرداء، بهدف زيادة الغطاء الحرجي، بحضور مدير برنامج الأغذية العالمي عبد الله الوردات وممثلة جمعية الثروة الحرجية والتنمية المديرة العامة سوسن بو فخر الدين، ومشاركة أكثر من 2900 شخص من 21 منطقة في قضاء بعلبك - الهرمل، البقاع الأوسط، والبقاع الغربي وراشيا. 

وتم زرع أكثر من 113000 نبتة في حوالى 200 هكتار، ما شمل إعادة تأهيل 11 حديقة عامة. كما تم تركيب نظام ري يعمل بالطاقة الشمسية كنموذج لري الشتول المزروعة في منطقة مجدل عنجر. وللتخفيف من خطر الحرائق، تم تنظيف أكثر من 136 هكتارا من الغابات وجوانب الطرق، وإقامة فواصل نار للحد من انتشار الحرائق في حال وقوعها.

وتحدث الحاج حسن عن "الشراكة الحقيقية مع الهيئات المانحة، لا سيما برنامج الأغذية العالمي ممثلا بالدكتور الوردات"، وقال: "إن هذا النشاط يؤسس لقطاع حرجي نستطيع المحافظة عليه وتطويره من خلال مكافحة الغابات، بالشراكة مع وزارة البيئة".

أضاف: "نحن على موعد كل عام خلال أشهر الربيع والصيف مع حرائق الغابات، وإن العمل الأهم في هذا الإطار يكون بالتجهيز الصحيح  والأعمال الاستباقية للمحافظة على هذه الثروة التي يتغنى بها الشعب اللبناني".

 وأشار إلى أن "هناك شراكة فاعلة ومميزة بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، وتتظهر هذه الشراكة تدريجيا من خلال هذه المشاريع"، كاشفا عن "مشاريع ستبصر النور قريبا في ملف القمح، وغيره من الملفات الأساسية والاستراتيجية في السلة الغذائية اللبنانية".

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