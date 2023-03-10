المؤسسة العامة للاسكان اعلنت حصر المراجعات بيوم واحد

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اعلنت "المؤسسة العامة للاسكان" في بيان، أنها "وبالنظر الى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ستضطر الى حصر المراجعات لأصحاب طلبات التسديد المسبق للقروض المعطاة سابقا لأية غاية كانت، بيوم الأربعاء من كل اسبوع ولفترة تمتد من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا".



وازضحت ان "هذا الاجراء يهدف الى تمكين المؤسسة من معالجة ما يقارب 29 الف طلب تقدم بها اصحابها بهدف التسديد المسبق والاجابة على استفسارات المواطنين بهذا الشأن".



وعبرت المؤسسة عن اسفها "لهذا الاجراء"وتمنت أن "يكون موقتا"، آملة ان "تستعيد البلاد كامل عافيتها ليعود العمل الى ما كان عليه قبل هذه الازمة".