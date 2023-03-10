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أوّل تعليق للسيد نصراللّه على الإتفاق السعودي الإيراني

10
MARCH
2023
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أعلن الأمين العام لـ "حزب اللّه" السيد حسن نصراللّه أنّ, "توقيع إتفاق إستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران تحوّل جيد ونحن سعداء لأنه لدينا ثقة أنه سيكون لمصلحة شعوب المنطقة".

وفي كلمة خلال إحتفال تكريمي بذكرى أسبوع القائد الجهادي الحاج أسد صغير، قال: "نحن على ثقة أن الطرف الإيراني لا يقوم مقام الشعوب باتخاذ القرارات".

وأضاف "الإتفاق السعودي الإيراني إذا سار في المسار الطبيعي سيفتح آفاقا بكل المنطقة ومن جملتها لبنان".
وتابع "الجميع يجب أن يفكر كيف يمد يدّ العون للفلسطيني المقاوم والمجاهد".


وختم السيد حسن كلمته بالقول: "نجدد عهدنا لروح الحاج صالح الطاهرة ولكل الشهداء وسنبقى على العهد نحمل رايتكم وقضيتكم إلى إحدى الحسنيين".

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