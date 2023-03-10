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بالحسابات.. مركز الفلك الدولي يكشف بداية شهر رمضان المبارك

10
MARCH
2023
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كشف مركز الفلك الدولي الذي  يعمل على رصد الأهلة، ومراقبة سقوط الأقمار الصناعية في العالم العربي، ويقع في دولة الإمارات العربية المتحدة بمدينة أبوظبي عن موعد اليوم الأول لشهر رمضان المبارك، وفق الحسابات الفلكية التي أجراها المركز.

وبدأت بعض الدول شهر شعبان يوم الثلاثاء 21 شباط، وستتحرى هلال شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء 21 شباط، في حين بدأت العديد من الدول الأخرى شهر شعبان يوم الأربعاء 22 شباط، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعُمان والأردن والجزائر والمغرب وموريتانيا، وهذه الدول ستتحرى هلال رمضان، يوم الأربعاء 22 آذار، الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان فيها.

 

وقال المركز في تقرير مفصل حول موعد شهر رمضان إنه سيكون من المستحيل على الدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 21 آذار، أن تراه “لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر شعبان ثلاثين يوما، ليكون يوم الخميس 23 آذار غرة شهر رمضان فيها”.

وأكدت الهيئة عينها في المقابل أن الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 22 آذار، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة “وعليه من المتوقع أن تعلن غالبية هذه الدول رؤية الهلال يومئذ، ليكون يوم الخميس 23 آذار غرة شهر رمضان فيها أيضا”.

وقالت إن رؤيته ستكون متاحة بكل الوسائل وحتى بالعين المجردة، بشيء من الصعوبة في بعض المناطق “وهي ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، ومعظم أفريقيا، وغرب أوروبا والأميركيتين”.

يُذكر أن رؤية الهلال، وفق التقرير عينه، في كل من أبوظبي والرياض وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي.

وبالنسبة لوضع الهلال يوم الأربعاء 22 آذار في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 36 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 17 ساعة و50 دقيقة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب.

وفي أبوظبي يغيب القمر بعد 50 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و11 دقيقة.

أما في الرياض سيغيب القمر بعد 51 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و35 دقيقة.

في عمّان والقدس المحتلة سيغيب القمر بعد 55 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 21 ساعة و11 دقيقة. في القاهرة يغيب القمر بعد 55 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 21 ساعة و21 دقيقة.

أمل في الرباط سيغيب القمر بعد 64 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 23 ساعة و34 دقيقة.

الحرة
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