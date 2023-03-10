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الشيخ يزبك جدد الدعوة للخروج من “الفراغ المقيت والمميت”: لا يحلم أحد بالرهان على انتخاب رئيس يفرضه الخارج بالقوة

10
MARCH
2023
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جدد رئيس الهيئة الشرعية في “حزب الله” الشيخ محمد يزبك الدعوة للخروج من “الفراغ المقيت والمميت في لبنان”، معتبرا أن ذلك لا يكون إلا بالتلاقي والاجتماع والتباحث بجدية بطرح الأسماء على طاولة النقاش لاختيار الشخصية التي يتم التوافق عليها، أو الذهاب الى المجلس النيابي للتصويت بعد التنافس على الأسماء”، مشددا على أنه “لا خروج من الوضع إلا بأحد الأمرين، ولا يحلم أحد بالرهان على انتخاب رئيس يفرضه الخارج بالقوة”.

تحدث يزبك في خلال خطبة الجمعة في مقام السيدة خولة في مدينة بعلبك، فبارك فيها ب”ذكرى ولادة الامام المهدي وعيد المعلم”، ودعا الجميع الى “تحمل المسؤولية من دون التهرب والتهديد بالتعطيل ورمي الكرة في ملعب الآخرين”.

وشدد الشيخ يزبك على أن”المصارف والمصرف المركزي يتلاعبون بالدولار، فيما المواطن هو الضحية، فيما يأتي استغلال الدولار للجم الأحرار وتسميم الأفكار وتزيين الباطل الذي يقود الى الاستسلام، فالشيطان الأكبر الأميركي والصهيوني يحاولان السيطرة وتسخير الآخرين لمصالحهما”.

وتابع: “ما أشبه هذا الزمان بزمان سوق النخاسين وبيع العبيد، لذلك كل ما يجري اليوم في العالم وخصوصًا في فلسطين لا يهز الضمائر والأحاسيس”.

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وسأل “أين العرب والمسلمون مما يجري في جنين وحوارة ونابلس والقدس والضفة الغربية من مجازر وحشية بحق الشعب الفلسطيني؟”.

وقال إن “العدو يستخدم قطعان المستوطنين بالاضافة الى جيشه المدقع بأنواع الأسلحة لتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق الشعب الفلسطيني من المحاكم الصهيونية، ويعمد لافتعال الاعتداءات داخل فلسطين وخارجها بالاعتداء على سوريا، في محاولة للخروج من أزمته الداخلية الغارق بها والتي تنذر بحرب أهلية، ولكن ذلك لن يخرجه من مأزقه”.

وختم الشيخ يزبك:”النصر للمقاومين الأبطال والأمة المنتظرة لمن ينشر العدل والسلام ويقضي على الظلم والجور وما ذلك ببعيد إن شاء الله”.

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