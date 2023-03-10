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للحصول على الكهرباء.. لبناني يصنع توربينا في منزله!

10
MARCH
2023
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تمّكن شاب لبناني يبلغ من العمر 25 عاما، من ابتكار توربين رياح من موادَّ مُعادٍ تدويرُها مما ساعده في توليد الكهرباء لعائلته وبعض جيرانه.

حاجة مدموجة بالشغف والأمل دفعت شاب لبناني ليصنع هذا التوربين، محاولا إعادة جزء من الفرح لبلاده ولو بالأنوار..

محمد سبسبي البالغ من العمر 25 عاما، يعيش في بلدة ببنين شمالي لبنان، وحاجة سكان بلدته للكهرباء دفعته لصنع توربين رياح من مواد معاد تدويرها، ونجح في توليد الكهرباء لعائلته وبعض من جيرانه.
فلطالما وجد سبسبي نفسه في العمل بمجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، فقرأ واطلع على كتب انطلاقا من شغفه بالعلوم، وصنع العديد من النماذج الأولية قبل إنشاء ما أسماه (غرين إكس).

يقول المبتكر محمد سبسبي: “أكيد بسبب أزمة الكهرباء التي عصفت ببلادنا اضطرينا نبحثعن بدائل لكهرباء الدولة.. خطر ببالنا فكرة طاقة الرياح يلي ممكن نطبقها عمالة المنازل بلبنان وكان هدفنا الأساسي أنه نحن نخترع مولد بلبنان حتى تكون الكفاءة أعلى وسعره أقل”.

ويضيف المبتكر اللبناني لـ”سكاي نيوز عربية”: “لقينا طاقة الرياح هي الأفضل والأسهل من حيث التطبيق. أكيد وضعنا عدة تصاميم. قرأت العديد من الكتب. بحثت بهيدا المجال كتير حتى توصلنا برأي هيدا النموذج الأكفأ بتوربينات الرياح”.

ويوضح : “هيدا التوربين بيتميز عن باقي اللي متوفر بالسوق بالكفاءة الأعلى تبعته.. في عنا 6 بيوت مستفيدين من مصدر الطاقة هيدا، في عنا 4 بيوت تقريبا بيستفيدوا بكل الأدوات الكهربائية وبيتين بس إضاءة”.

سبسبي صنع التوربين من الشفرات والزعانف المعدلة من البراميل البلاستيكية المستعملة، ومولد ملحق بالتوربين لتوليد الكهرباء. كما قام بتركيب ألواح شمسية لاستخدامها في الأيام التي تقل فيها الرياح.

ومع الغياب المتكرر للتيار الكهربائي في لبنان، نجح الشاب “محمد السبسبي” في توليد الطاقة الكهربائية من الرياح بواسطة مواد صديقة للبيئة ليضيء بها ستة منازل سكنية في بلدته.

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