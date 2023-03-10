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توضيح من وزير الشؤون الاجتماعية حول "برنامج أمان": هذا عدد الأسر اللبنانية الجديدة المستفيدة

10
MARCH
2023
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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار، بيان حول برنامج "أمان ": "بعد المراجعات العديدة من المواطنين واستنادا للتوصيات المتكررة للجنة الوزارية لبرنامج "أمان" بتوسيع مروحة المستفيدين نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة، وبعد مشاورات مع الشركاء وبالتنسيق مع البنك الدولي، بادر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار إلى تقديم إقتراح لدولة رئيس مجلس الوزراء السيد نجيب ميقاتي وحصل على موافقة الأخير الإستثنائية عليه بتاريخ 5/3/2023.

يشمل الإقتراح إستفادة عدد أكبر من الأسر الأكثر فقرا وفقا للمعايير التالية:
-الأسر الصغيرة: ذوو الإحتياجات الخاصة وكبار السن، التي كانت قد تسجلت، وتمت زيارتها وخضعت لتقييم ما بعد الزيارة للتأكد من أحقيتها من الإستفادة.
وبعد هذه الموافقة الاستثنائية، سيستفيد 10,459 أسرة لبنانية جديدة من البرنامج على أن يبدأ الدفع لها آخر شهر أيار 2023.

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