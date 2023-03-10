خبرٌ "سار" من الحلبي الى أفراد الهيئة التعليمية

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كشف وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي في بيان، أنه "التزاما لقراره المتعلق بسداد بدل الانتاجية للمعلمين في المواعيد المحددة، أنجزت المديرية العامة للتربية والوحدات الفنية التابعة لها الإجراءات الإدارية والمالية لتحويل الدفعة الأولى بالدولار النقدي إلى نحو 57 ألف مستفيد من أفراد الهيئة التعليمية والعاملين في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية بدوامي قبل الظهر وبعد الظهر".



وأشار الى أنّه, "تم إبلاغ اللوائح الاسمية وارقام الهاتف إلى اليونيسف وشركة تحويل الأموال OMT ، وقد بدأت إشعارات القبض بالوصول إلى أرقام هواتف المستفيدين".



ووجّه الحلبي التحية إلى المعلمين، ونوه "بجهود الإدارة التي سهرت على أدق التفاصيل لكي يصل لكل صاحب حقه استنادا إلى آلية الدفع التي تم الإعلان عنها".