تفاصيل جنازة المحامي نعمة الله باسيل والد مدير موقع tayyar.org

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توفي امس المحامي الاستاذ نعمة الله باسيل والد مدير موقع tayyar.org المهندس باتريك باسيل.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم السبت 11 الجاري الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في كنيسة مار سمعان العمودي الرعائية - غوسطا.

تقبل التعازي في صالون كنيسة مارسمعان قبل الدفن وبعده ابتدءاً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.

ويوم الاحد 12 الجاري ابتداءًا من الساعة الثانية عشرة ولغاية السادسة مساءً.

ويوم الاثنين 13 الجاري في منزل الفقيد في بيروت - الجعيتاوي - بناية رجا مارون ابتداءًا من الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.