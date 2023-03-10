عواصف رعدية ورياح ناشطة.. منخفض جويّ في هذا اليوم

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم صباحًا يتحوّل تدريجيًا الى غائم بسحب مرتفعة بعد الظهر، مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة و التي تصبح فوق معدلاتها الموسمية و انخفاض في نسبة الرطوبة.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: طقس مستقر نسبيًا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة مرتفعة تتخطى معدلاتها الموسمية حتى عطلة نهاية الأسبوع، حيث تعود لتنخفض بعد ظهر الاحد ويبدأ الطقس بالتقلب تدريجيًا مع اقتراب المنخفض الجوي المتمركز وسط تركيا خلال الفترة المسائية، ويتحول صباح الاثنين الى ماطر فتشتد غزارة الامطار أحيانا وتكون مترافقة مع برق ورعد ورياح تصل سرعتها الى 65 كلم/س.



الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الساحل ويكون الارتفاع ملحوظ في المناطق الجبلية والداخلية، كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

السبت: قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا الى غائم بسحب مرتفعة بعد الظهر، مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة و التي تصبح فوق معدلاتها الموسمية وانخفاض في نسبة الرطوبة.

الأحد: غائم جزئيا يتحول مساء الى غائم بسحب مرتفعة و متوسطة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الساحل ودون تعديل في المناطق الجبلية والداخلية، مع ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة خلال الفترة المسائية.

الإثنين: غائم مع انخفاض سريع وملحوظ في درجات الحرارة مع وصول المنخفض الجوي حيث تهطل امطار متفرقة تشتد غزارتها احيانا بخاصة في المناطق الشمالية، وتكون مترافقة مع عواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد احيانا لتقارب الـ60 كلم/ س. تبدأ تساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر ويتدنى مستوى تساقطها الى الـ1900متر، مع تدني درجات الحرارة وتكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.