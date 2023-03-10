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يروّج المخدّرات في طرابلس... و"المعلومات" تكشف هويته

10
MARCH
2023
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صدر عن المديرية العامة لقـوى الامن الداخلي شعبة العـلاقات العامة بلاغٌ جاء فيه, "بنتيجة المتابعة المسّتمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توصّلت هذه الشعبة إلى تحديد هوية مروّج مخدّرات ينشط في محلة الزاهرية-طرابلس، ويدعى: و. ع. د. (مواليد عام 1979، لبناني)".

وأضاف, "أعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه, وبتاريخ 1-3-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلّة الزاهرية أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن سيارة رباعية الدفع نوع "رانج روفر" تم ضبطه".

بتفتيشه والآليّة، "عُثر على 6 أكياس بداخلها مادة الماريجوانا، وفرّامة مخدرات، ودفتر ورق لف سجائر، ومسدس حربي مع 3 طلقات صالحة للاستعمال، وهاتفين خلوييّن، ومبلغ مالي". 

بالتحقيق معه، "اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في الزاهرية، وأنّه يستحصل على المخدرات من أحد الأشخاص في البقاع، العمل جار لتوقيفه".

ووفق البلاغ, "أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".

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