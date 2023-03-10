المصارف تبتز.. والدولار الى ما فوق الـ 100 ألف ليرة!

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ارتفع سعر صرف الدولار ليل امس الى الـ90 ألف ليرة ورفع مصرف لبنان سعر صيرفة الى 72 ألف ليرة، ما يؤشر الى عودة الأزمة واستمرار سعر صرف الدولار بالصعود الى المئة ألف ليرة وما فوق وفق ما يتوقع خبراء ساسيون واقتصاديون لـ»البناء»، ما يكشف بوضوح سياسة الابتزاز التي تستخدمها المصارف مع الحكومة والمودعين وتحرّض المودعين على الدولة والقضاء وفق ما تشير مصادر نيابية لـ»البناء» من خلال ربطها تسديد الديون العائدة لها من قروض وغيرها بتسديدها لودائع المواطنين، وتهدّد بأن القرارات القضائيّة المرفوعة ضدها ستؤدي الى تضاؤل الآمال باستعادة الودائع.