خاص - ماكرون مهتمّ بتورّط مرجع لبناني بتبييض الأموال!

A + A -

خاص tayyar.org -

عُلم أن الرئاسة الفرنسية حرصت في الأسبوعين الأخيرين على الإطلاع من القاضيةAude Buresi التي تتولى التحقيق في القضية المرفوعة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على مجمل ملابسات القضية القامة ضده، بما فيها تحديدا إمكان تورّط مرجع لبناني كبير في شبهة تبييض أموال.





وجاء هذا التطوّر في أعقاب تصريحات للرئيس الفرنسي على هامش زيارته الأخيرة لعمّان في كانون الأول 2022 حيث شارك في مؤتمر بغداد 2.



وحرّكت تلك التصريحات التي تناولت فيما تناولت الشأن اللبناني، القضاء الفرنسي الذي اعتبر أنها قد تكون بمثابة رسالة رئاسية تقطع الطريق على التحقيق الذي تقوده القاضية Buresi، فبادر الى الإستفسار عن خلفياتها قبل أن يتقرّر متابعة التحقيق حتى النهاية في ضوء الشروحات القضائية التي تم تقديمها الى الإليزيه.