living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حتى قهوة "الإكسبرس" مغشوشة!

10
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لم يعد كوب القهوة «يروّق الأعصاب». تغيّرت أحواله كحال البلد. أسود قاتم، باهظ الثمن. صحيح أنّ الجلسة لا تحلو من دونه، يرافق الناس في أفراحهم وأتراحهم، ولكن بات يُحسب له ألف حساب. الغلاء سكب ذاته في قهوة اللبنانيين. إذا كان ثمن كوب «النسكافيه» في «الإكسبرس» حوالى 50 ألف ليرة، فإنّ كوب القهوة بات يكلّف 30 ألف ليرة ومرشّح للإرتفاع حسب الدولار. ما يعني أن المواطن يحتاج نحو 900 ألف ليرة شهريّاً في ما لو قرّر أن يتناول كوب قهوة يوميّاً.

لم يعد شعار «خوذ شفي وكفي» نافذاً. يقول طارق وهو صاحب إكسبرس، إنّ الطلب على القهوة تراجع بشكل لافت، من دون أن يخفي أن الشغل مستمر، لأن الناس لا تستغني عن كوب القهوة مهما كان سعره. على الرغم من ارتفاع سعره، الطلب لم يتوقف. هذا ما يؤكده طارق، لافتاً إلى «أننا نواجه أزمة جراء ارتفاع الكلفة التشغيلية، ويهدّد كل العاملين في هذه المهنة».

«الإكسبرس» في أزمة. لم تعد مهنة العاطلين عن العمل، كما كانت قبل الأزمة. ولم تعد مهنة «مربحة» كما هو متعارف عليه. صارت في مهبّ العاصفة، أو كما يردد أبو علي «مردودها عالقدّ». هذا الواقع دفع الكثير من العاملين في هذه المهنة إلى إقفالها. كلفتها مؤلمة. تحتاج إلى غاز واشتراك كهرباء حوالى 5 ملايين ليرة، في وقت تشهد المواد أو المكوّنات الأساسية في تحضير كوبي «النسكافيه» والقهوة ارتفاعاً ملحوظاً. فسجّل «مبيّض القهوة» رقم 350 ألف ليرة. النسكافيه بـ400 ألف ليرة، وعلبة الحليب المحلّى 250 ألف ليرة.

يشكو يوسف من تراجع المهنة، «بالكاد نتمكّن من توفير مصاريفها»، وقرار الإقفال بات قاب قوسين. وأشار إلى أنّ «المواطن يُفكر مرتين قبل أن يطلب كوب قهوة. في السابق كان الشخص يشرب من 4 إلى 5 أكواب. أما اليوم فتكلّفه 150 ألف ليرة». في المقابل، يرى أبو علي أن واقع المهنة على المحك، غير أنه يعتمد على «السندويشات» التي يقدمها داخل «إكسبرسه». كوخ صغير يشاركه فيه ابنه العمل. لا تفارقه الإبتسامة، رغم معرفته بصعوبة الوضع. لا ينكر تراجع المهنة بشكل كبير، لكن لا بديل له سوى المواجهة. يُقرّ أن كوب «النسكافيه» أو القهوة لوحده لم يعد «يطعمي خبزاً» كما كنا قبل الأزمة. كلفته تضاعفت، وتقلص ربحه بنسبة 90%.

يُدعّم أبو علي مهنته بـ»سندويشات» متنوّعة من لبنة ولحمة ما مكّنه «من الثبات في وجه العاصفة». غير أنّ اللافت هو الغش الذي تسرّب إلى كوب «النسكافيه»، إذ يلجأ عدد لا بأس به من أصحاب «الإكسبرس» إلى مواد رخيصة وذات نوعية سيئة، لتحقيق مزيد من الأرباح. اللافت بهؤلاء أنهم يقومون بإفراغ النسكافيه الرخيص الثمن داخل «مرطبان» النسكافي الأصلي، ويبيعونه للزبون بسعر مرتفع. هذا ما يؤكّده جورج الذي اضطرّ أكثر من مرّة إلى رمي الكوب لأنّ مذاقه سيّئ. من جهّته، كشف أحد أصحاب هذه «الإكسبرس» أنه «اضطر لاستعمال هذه المواد الرخيصة ليتمكّن من الثبات»، رافضاً فكرة أنه «يغش الزبون. فالأخير لن يميّز في المذاق».

نداء الوطن
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout