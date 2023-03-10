روسيا اليوم: الكتائب اللبنانية: لن نؤمن النّصاب لجلسة ستؤدي إلى انتخاب رئيس تابع لمحور حزب الله

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روسيا اليوم: قال رئيس حزب "الكتائب" اللبناني النائب سامي الجميّل، إن وصول مرشح تابع لحزب الله إلى الرئاسة في لبنان سيعني استمرار عزل البلاد.

وأضاف: "لذلك لن نؤمن النّصاب لجلسة ستؤدي إلى انتخاب رئيس تابع لهذا المحور".

وأشار الجميل إلى أنهم "في حزب الكتائب أخذوا قرارا بالمعاملة بالمثل ولا قدرة لأحد على أن يخطف البلد ويأخذه رهينة ليفرض المعادلة التي يريدها، وتطبيق الدستور يبدأ باحترام المهل وكان من المفترض أن تجري الانتخابات الرئاسية منذ 5 أشهر لذلك لا يمكن تعليق الدستور إلى أن تناسب الظروف الفريق الآخر.

وشدد على أنهم يريدون الوصول إلى رئيس إنقاذي ولا يمكن أن يكون محسوبا على فريق قام بكل ما قام به، موضحا أن أي مرشح يكمل بنفس السياسة سيستمر بتدمير المؤسسات ونحن مضطرون للجوء إلى وسائل لعدم تكرار التجربة السابقة".

وأشار إلى أن لبنان انهار بالكامل وأصبح دولة فاشلة، فالمدارس مقفلة لا كهرباء ولا مؤسّسات، والدولار بـ90 ألفا، مبينا أنهم أمام مشهد انحلال كامل للدولة.