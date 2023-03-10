الجمهورية: حديث الافلاس؟

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

كشف مصدر مالي رفيع لـ«الجمهورية» ان الحديث عن اعلان المصارف افلاسها بسبب فقدان السيولة «هو استخفاف بعقول الناس، فالافلاس لا يحصل هكذا بين ليلة وضحاها او بمجرد اعلان هو حتماً تمنيات المصارف للتنصّل من المسؤولية، فهذا الامر يحتاج الى وقت واجراءات تدريجية ومعقدة في مكان ما، وهذا الامر ليس مطروحاً حالياً».

وعن تزامن ما يتردد حول الافلاس مع توقف منصة «صيرفة» والارتفاع الجديد في سعر الدولار، قال المصدر: «هذا سياق طبيعي للأزمة التي سنبقى فيها نعاني من مد وجزر، والجميع كان يعلم انّ إبر البنج او اجراءات الترقيع التي يتخذها مصرف لبنان المركزي لن تدوم طويلاً».